L’amélioration de règles d’hygiène de vie, une prévention contre le diabète

Kinshasa, 24 Janv. 2017 (ACP).- L’amélioration de simples règles d’hygiène de vie est une méthode préventive pour enrayer la spirale de la chronicité du diabète, avec ses risques et ses contraintes à vie, a indiqué mardi à Kinshasa, Dr. Remy Kapongo, diabétologue congolais, au cours de son émission «urgence santé» accès sur le diabète : comment s’en prévenir.

Selon lui, éviter le diabète, c’est d’abord perdre du poids et changer de mode de vie, au prix d’une rupture avec la routine quotidienne, familiale et culturelle car les prédispositions génétiques et l’environnement (régime alimentaire) sont cités parmi les causes du diabète.

Prévenir le diabète, c’est surtout penser la maladie comme un problème de société. La majorité de personnes pourrait ne pas franchir le stade du pré diabète, uniquement avec une meilleure hygiène de vie, plus efficace et moins coûteuse à long terme que la prise d’antidiabétiques oraux, d’hypolipémiants ou d’antihypertenseurs, sans risques d’effets secondaires, comme le confirment plusieurs études internationales, a souligné Dr. Kapongo.

Le tabagisme, l’obésité et la génétique, a-t-il précisé, comptent parmi les facteurs de risque. Aussi une prise excessive de poids lors des grossesses, des antécédents de diabète gestationnel et un enfant de plus de 4 kg à la naissance doivent alerter. De même que de brusques accès de fatigue et de somnolence, voire de vrais malaises, à distance des repas, qui dénotent une hypoglycémie provoquée par une diminution du taux de glucose dans le sang. ACP/Mat/JGD/Fmb