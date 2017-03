L’ANAPI satisfaite du niveau d’investissement atteint par quatre sociétés en RDC

Kinshasa, 13 Mars 2017(ACP).- Le Directeur général a.i de l’Agence nationale pour la promotion des investissements(ANAPI), M. Robert Moustafa s’est déclaré satisfait du niveau d’investissements atteint par quatre sociétés en RDC, lors de la 3ème phase de la visite de travail qu’il a effectuée le week-end dans les dites sociétés.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa mission d’accompagnement administratif des investisseurs pour les sociétés ayant décidé d’établir ou d’étendre leurs activités économiques sur le territoire national. Ces sociétés sont bénéficiaires du code des investissements, a dit M. Moustafa qui a précisé qu’il s’agit des entreprises Immotex(TEXAF), du centre médical Diamant à l’immeuble Futur Tower, de Béatrice Hôtel ainsi que de l’entreprise’ Fabri Métal congo( FAMECO SARL ).

Installée dans la commune de Limete, cette société évolue dans les secteurs de l’immobilier et de l’agro-industrie.

Le Directeur général du groupe IMMOTEX, M.Jean Phillippe s’est réjouit de l’accompagnement de l’ANAPI, indiquant que son groupe est installé depuis 1926 en RDC et opère dans le secteur immobilier et avait déjà reçu deux projets de construction de deux immeubles à usage résidentiel. Le premier a permis audit groupe de construire 48 logements en 2012 tandis que le deuxième a consisté à construire 33 appartements, déjà en location.

Il a relevé que les formalités de dédouanement au niveau de la direction générale des douanes et accise (DGDA) et l’absence de flexibilité sur les contraintes des procédures à l’embarquement, sont des difficultés auxquelles son groupe est confronté, précisant que c’est un projet créateur d’emplois consolidés avec 1OO emplois directs et 400 indirects.

La deuxième étape de la visite a conduit, M.Moustafa au centre médical Diamant, un méga projet moderne situé sur le boulevard du 30 juin dont le coût est évalué à 3.000.000 USD. Ce centre médical est une structure sanitaire qui mise sur la technologie d’une grande valeur. Il s’appuie sur trois postulats : Patient- qualité- rapidité

A Béatrice Hôtel, constituant la 3ème étape de la visite, a permis au directeur général de l’ANAPI de se rendre compte que ce projet est réalisé à 90% avec 100 emplois directs et 150 indirects pour un coût d’investissement estimé à 14.000.000 USD.

A la FAMECO, dernière étape le constat était que cet investissement a généré 200 emplois directs et indirects. Elle est leader dans la fabrication des armatures en acier de haute résistance en Afrique centrale. ACP/FNG/Kayu/May