Lancement le 15 août de la campagne d’inscription des enfants à l’école

Kinshasa, 12 août 2017 (ACP).- La campagne d’inscription des enfants à l’école sera lancée le 15 août dans la commune de Lemba, a annoncé vendredi à Kinshasa le directeur général du service de gestion de communication du ministère de l’Enseignement primaire et secondaire (EPSP), Nono Wahema, au cours d’un briefing à la presse.

M ahema, qui s’exprimait en prélude de cette campagne organisée depuis 2013 par le ministère de tutelle, avec l’appui de l’UNICEF et de l’USAID, vise la récupération de tous les enfants en âge d’entrée en 1ère année primaire estimés à 2 millions d’enfants de 6 et 7 ans, pour leur faire bénéficier leur droit à l’éducation.

Il a appelé les parents, à inscrire les enfants de 6 à 7 ans à l’école (première année primaire), en tant que partenaires du ministère qui se préoccupe de la question de leur éducation. Evoquant les statistiques élaborées depuis 2012 en RDC, dans le contexte et la justification des enfants et adolescents en dehors de l’école (EADE), il a relevé que ces dernières démontrent que 7,4 millions d’enfants sont en dehors de l’école, dont 3,5 millions d’enfants de 6 et 11 ans.a

A ce sujet, le ministère de l’EPSP compte renverser la tendance, en tenant compte des défis

à relever et des causes identifiées notamment d’ordre managérial, socio-économique, culturel et politique.

Parmi les stratégies essentielles retenues pour évaluer la campagne, M. Wahema a parlé des visites porte à porte d’environ 100 ménages, deux semaines par entité après la rentrée scolaire, pour identifier les enfants de 6-7 ans non scolarisés et demander aux parents de les inscrire immédiatement.

Le directeur général du service de gestion de communication de l’EPSP, a enfin souligné la nécessité, pour la presse, d’accompagner ce ministère dans cette campagne par une large sensibilisation, afin de livrer la vrai information à toute la communauté, même celle habitant les contrées lointaines, pour scolariser les enfants et véhiculer les messages relatifs à l’importance et aux avantages de éducation. ACP/Fng/Bsg/May