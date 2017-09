Lancement à Kinshasa des activités des 50 ans du lycée Motema Mpiko.

Kinshasa, 30 sept. 2017 (ACP).- La ministre du Genre, enfant et famille, Chantal Safou Lopusa, a lancé ,samedi, les activités du cinquantenaire (50 ans) du lycée Motema Mpiko ainsi que de la campagne « Une ancienne, Un livre », au sein de cette école dans la commune de Kasa Vubu, à Kinshasa.

La ministre du Genre a affirmé, à cette occasion, qu’en cinquante ans d’existence de grandes femmes, des cadres, des femmes leaders dans divers secteurs qui participent au développement du pays sont sorties de cette école.

Mme Safou a exhorté les élèves de ce lycée à s’appliquer comme leurs illustres prédécesseurs afin de contribuer efficacement demain à la reconstruction nationale.

Au-delà de sa qualité de ministre, Mme Safou a participé avec grand enthousiasme à cette grande cérémonie en tant qu’ancienne élève de cette élogieuse école qui est le lycee Motema Mpiko ( qui se traduit littéralement par « cœur vaillant »).

Le préfet du lycée Motema Mpiko, Mme Gode Molula, ancienne de cette école a fait savoir que son institution relève de Madame Françoise de Meyer qui fut la fondatrice de la création du lycée Marie- Thérèse le 03 septembre 1967 avant d’être débaptisée par la suite lycée Motema Mpiko en 1970 à la faveur de la politique de recours à l’authenticité.

Pour le préfet de cette école, les 50 ans constituent un moment favorable d’évaluation pour les anciennes avant de projeter ce qui doit être fait pour relever judicieusement le niveau du lycée aujourd’hui et demain.

Le directeur général de l’Agence Congolaise de presse (ACP), Justin Kangundu Khossy qui a pris part à cette cérémonie du cinquantenaire du lycée Motema Mpiko a, pour sa part, brossé sa carrière au sein de cette école, en qualité de professeur de français de 1983 à 1986.

Selon lui, cette institution est une grande école de qualité morale et intellectuelle qui a produit non seulement la ministre du Genre, enfant et famille, mais également des médecins, des professeurs ainsi des cadres du pays.

Cette journée, a-t-il ajouté, est un jour de fête pour se rappeler de ces pionniers qui ont travaillé pour former et encadrer les élèves. Cette cérémonie est organisée par l’Association de anciennes élèves du lycée Motema Mpiko (ASSAELEM) sous le thème » un lycée, une vision, une élite féminine congolaise ».

Des activités du jubilé d’or

Par ailleurs, la présidente de l’ASSAELM, Mme Sylvie Elenge a indiqué que son association compte organiser au mois de décembre 2017, une journée récréative au sein de cette école avec l’ensemble du personnel, les élèves, le comité des parents, des invités et des anciennes du lycée.

Mme Elenge compte également organiser en mars 2018 un concours d’écriture avec les élèves du lycée dont les résultats seront proclamés le 30 avril 2018, journée nationale de l’enseignement. A cette occasion, l’ASSALEM prévoit une cérémonie de remise des médailles de mérite à tous les enseignants et administratifs ayant totalisé au moins 30 ans de service au lycée.

L’ASSAELM va clôturer ses festivités en juin 2018 par l’organisation d’une soirée de gala au cours de laquelle un appel de fonds sera lancé en direction de toutes les anciennes lycéennes de Motema Mpiko en vue de soutenir cette prestigieuse école.ACP/YWM/BSG/Wet