Lancement à Kinshasa de la Centrale électorale de la Majorité présidentielle

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le secrétaire général de la Majorité présidentielle (MP), Aubin Minaku, a lancé, lundi à Kinshasa, une structure de cette plate-forme politique dénommée la « Centrale électorale de la Majorité présidentielle » (CEMP).

Celle-ci a comme prérogative essentielle, selon lui, de préparer techniquement les élections en ses trois phases pré-électorale, électorale et post-électorale.

Elle a pour mission de définir globalement les stratégies électorales, notamment sur les plans de la logistique, du ploiement géographique, de la gestion du temps, des relations avec les alliés de tous genres et sur le plan virtuel et communicationnel en gérant les atouts des réseaux sociaux et des instituts de sondage d’opinion.

Cette structure autonome placée sous la supervision du secrétaire général de la MP comprend en son sein aussi bien des experts nationaux qu’étrangers, a souligné Aubin Minaku. ACP/Kayu/Wet