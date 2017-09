Lancement à Kinshasa d’une campagne des soins ophtalmologique et oreille rhino-laryngologique

Kinshasa,19 sept. 2017 (ACP).- Une équipe des médecins venus de l’hopital général protestant de Vanga dans la province du Kwilu, a lancé lundi à Kinshasa , dans la paroisse protestante de la cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema, une campagne des soins ophtalmologiques et oreille rhino laryngologique visant à aider les personnes atteintes de ces pathologies, a indiqué l’ophtalmologue Teddy Muzaba, responsable de cette campagne au cours d’un entretien avec l’ACP.

Le Dr.. Muzaba a inscrit cette initiative dans le cadre de la médecine sociale, consistant à procurer des soins aux personnes âgées et les plus démunies de Kinshasa, car, a-t-il indiqué, la stratégie des soins de santé primaire est subventionné et plus développée en milieu rural qu’en milieu urbain. L’objectif de cette campagne est de prendre en charge les malades par le diagnostic et le traitement adéquat à un coût accessible à la classe sociale inférieure, a noté le docteur..

De son coté,le Dr. Fabien Kisangala, l’un des médecins, a précisé que pour les maladies ophtalmologique et oreille rhino-larynngologiques, l’âge n’est pas définit, bien que l’incidence se présente souvent chez les personnes du troisième âge, qui pour la plus part manque de moyens pour recevoir des soins médicaux appropriés.

»A travers cette campagne, nous comptons toucher les cœurs de l’église ainsi que les partenaires de bien vouloir nous accompagner dans la mise en place des actions de la médecine sociale, engagée pour réduire les souffrances de la population », a-t-il dit.

Ces médecins ont invité par la même occasion, la population à comprendre que le problème de santé n’est pas seulement celui de l’autorité étatique, mais aussi celui des citoyens capables de relever le déficit sanitaire pour éradiquer des maladies. Quelque soit le budget national adopté, l’Etat ne peut pas prendre en charge toutes ces personnes. Les autorités, par contre, doivent encourager les initiatives locales et même les appuyer, ont-ils déclaré. ACP/Mat/Wet