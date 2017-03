Lancement à Kinshasa du projet « Médias et processus électoral »

Kinshasa, 16 mars 2017 (ACP).- Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Jean Pierre Kalamba, a officiellement lancé jeudi, le projet « Médias et processus électoral en RDC » qui a pour objectif principal de favoriser un processus électoral apaisé, inclusif et transparent en RDC.

Ce projet, a-t-il indiqué, concerne la formation des journalistes des radios de proximité (communautaire) sur le processus électoral, soulignant leur devoir d’informer la population de l’évolution de ce processus, commençant par l’opération d’enrôlement des électeurs jusqu’à la publication des résultats du scrutin.

« Sans médias, on ne peut espérer la réussite du processus électoral », a relevé le rapporteur de la CENI, invitant les journalistes à être partenaires de la centrale électorale et à connaitre les lois du pays sur le déroulement du processus électoral pour mieux les communiquer à la population.

Le président de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC), Kasonga Tshilunde, a pour sa part, appelé les journalistes à plus de responsabilité dans le traitement et le rendement de l’information, les encourageant à maitriser le code d’éthique et de déontologie professionnelle.

Le directeur pays de « Open society initiative search africa » (OSISA), partenaire financier du projet « Médias et processus électoral », Nick Elebe, a quant à lui martelé sur la responsabilité primordiale du journaliste, celle d’informer de façon neutre la population.

Il a, en outre, rappelé le rôle que doit jouer le journaliste en période électorale, soulignant que « celui-ci ne doit pas jeter de l’huile sur le feu mais plutôt de faire participer la population au processus électoral en lui informant de manière objective et impartiale ».

La FRPC déterminée à relever le niveau des journalistes des radios communautaires

Le secrétair exécutif de la Fédération des radios de proximités du Congo (FRPC), Rigobert Malalako, a, par ailleurs, fait savoir que sa structure est déterminée à relever à travers ce projet le niveau des journalistes des radios de proximité afin que chaque partie puisse jouer pleinement son rôle.

« Des radios dont les agents ne pas professionnels constituent un danger pour la nation », a-t-il poursuivi, avant d’annoncer que ce projet formera pendant 12 mois 80 journalistes dans 8 provinces de la RDC à savoir Kongo Central, Kwango, Kwilu, Kinshasa, Tshopo, Equateur, Kasaï Central et Kasaï Oriental sur la couverture médiatique des élections.

La série de formation qui en découle, a poursuivi M. Malalako, sera suivie par une synergie lors des scrutins, et les radios impliquées relayeront les nouvelles diffusées six fois par jour avant, pendant et après les scrutins.

Le coordonnateur de la FRPC, Adelain Mboma, a de son coté, relevé qu’à Kinshasa les radios communautaires sont plus confessionnelles. C’est le cas notamment des radios kimbanguistes, catholiques, protestantes, raison pour laquelle elles sont incontournables à l’évolution du processus électoral vues qu’elles sont les plus souvent suivies par les populations locales. ACP/Kayu/May