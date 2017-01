Lancement à Kinshasa du site internet du projet PRC- GAP

Kinshasa , 24 janv. 2017 ( ACP ).- Le ministre d’Etat au Plan , Jean Lucien Bussa Tongba , a présidé mardi à l’ Ecole nationale des finances ( ENEF ) à Kinshasa , la cérémonie de lancement d’un site internet du Projet de renforcement des capacités de gestion des fonctions de base de l’administration publique ( PRC- GAP ), exécuté par le Secrétariat national pour le renforcement des capacités ( SENAREC ) .

Le ministre d’Etat qui présidait ce lancement couplé avec la clôture de la formation de près de 200 femmes sur le leadership a indiqué que le projet PRC-GAP est désormais ouvert au monde entier. Il est le fruit du partenariat entre la RDC et la Banque Mondiale et financé à hauteur de 29,9 millions des dollars américains.

Le projet PRC-GAP a pour objectif de renforcer les fonctions essentielles de l’administration publique au niveau central et provincial afin de contribuer au développement d’une administration publique moderne et performante par l’instauration d’une culture de l’approche de la gestion axée sur les résultats et la rédévabilité.

Il se développe comme une méthodologie de l’approche à résultats rapides (ARR), à travers la stratégie des initiatives à résultats rapides (IRR) en s’appuyant sur les plans de performance du gouvernement central et des gouvernements provinciaux ainsi qu’aux lettres de mission des ministres axés sur la gestion par résultat.

Près de 200 femmes formées sur le leadership en RDC

A propos de la formation de près de 200 femmes sur le leadership, le ministre d’Etat Bussa a félicité les femmes formées pour avoir amélioré leurs capacités dans ce domaine et tous les fonctionnaires bénéficiaires de ce programme.

C’est grâce à ce programme que la RDC a acquis un outil permettant de réduire l’inefficacité de l’administration, d’améliorer les performances et d’atteindre le résultat attendu en très peu de temps, a-t-il fait remarquer, relevant également que le partenariat entre le gouvernement et la Banque Mondiale a permis d’améliorer la gouvernance. «Nous sommes ensemble pour permettre à l’Afrique à travers la RDC de bénéficier des services publics de qualité et de proximité», a dit M. Bussa, ajoutant qu’il faut mettre en phase le renforcement des capacités et la gestion axée sur les résultats. Il a précisé qu’il n’est pas possible d’atteindre les résultats si les capacités des uns et des autres ne sont pas améliorées et souhaité que ce projet soit pérennisé dans le temps.

Le coordonateur du Secrétariat national pour le renforcement des capacités, Constantin Mudekereza, s’est déclaré honoré par la visite de la directrice de la communauté de la Banque Mondiale chargée du partenariat avec les ONG, Mme Halais, venue se rendre compte des réalisations de la Banque Mondiale en RDC, notamment le projet PRC-GAP. Ce projet, a-t-il affirmé, est un projet miroir qui a atteint 100% d’indicateurs et 85% de décaissement en RDC. ACP/Mat/JGD/Fmb