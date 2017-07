Lancement à Lubumbashi de l’opération de vente des vignettes Automobiles 2017

Lubumbashi, 06 Juillet 2017 (ACP).- Le gouverneur a.i de la province du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, a lancé mercredi à Lubumbashi, l’opération de vente des vignettes automobiles, des certificats de contrôle technique et des patentes pour l’année fiscale 2017.

Cette campagne a une durée de trois mois, après ce délai des pénalités seront infligées aux automobilistes retardataires. Le gouverneur a.i de la province du Haut Katanga a lancé cette campagne par l’achat de sa vignette automobile afin de prêcher par l’exemple.

A cette occasion, il a invité tous les propriétaires des véhicules de se procurer les vignettes et aux commerçants de payer leurs patentes afin de donner à la province les moyens de sa politique de reconstruction et de la matérialisation de la vision du chef de l’Etat à savoir la révolution de la modernité. Les recettes réalisées au cours de cette campagne seront utilisées pour la construction des routes, des écoles, des hôpitaux et l’amélioration de la desserte en électricité et eau potable.

Auparavant, le directeur de la DRHKAT, M. Etienne Kapungwe Longe, avait souhaité la bienvenue au gouverneur a.i de la province et à tous les membres de son gouvernement provincial ainsi que le maire de Lubumbashi. Le gouverneur a.i du Haut Katanga était accompagné par le ministre provincial de Finances, M. Jean Marie Kyola Bakanaka et des autres membres du gouvernement provincial.

Le tarif des vignettes automobiles pour personnes physiques est fixé de la manière suivante : de 1- 10 CV: 30 US , 11-15 CV: 43 US , +15 CV :50 US; pour les personnes morales : 1-10 CV: 70 US 11- 15CV : 108 US , + 15 CV: 162 US , véhicules utilitaires -2,5Tonnes 118 US , 2,5 tonnes à 10 tonnes 156 US , +10 tonnes 304 US , motos 17 US , bateaux 9 à 26 US, rappelle-t-on.

Lancement de la vente de la patente 2017 au Tanganyika

Au Tanganyika l’opération de vente de patente pour toutes les catégories d’activités commerciales dans la province du a été lancée mercredi à Kalemie, par M. Richard Ngoy Kitangala, gouverneur de cette province. Ce dernier a appelé aux commerçants de sa juridiction de s’acquitter et de payer la patente pour être en conformité avec la loi afin de donner à la province les moyens de mener sa politique du développement transformationnel.

Il a insisté que le délai du paiement de cette patente sans contrainte ni pénalité auprès des services de l’Etat est d’un seul moi, appelant tous les assujettis à s’exécuter dans ce délai. Les taux de vente de ces patentes sont catégorisés à 16$ pour la catégorie A tels que le petit service, le vendeur de Lubrifiant, vendeur à domicile, pour la catégorie B cette patente revient à 33$ : la pâtisserie, le moulin, le cambisme, le Nganda, la friperie, les marchands ambulants et la catégorie C la patente revient à 55$. ACP/Kayu/KGD