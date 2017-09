Lancement à Matadi des activités du projet pilote Centre de santé assaini en RDC

Matadi, 19 sept. 2017 (ACP).- Le chef de division unique et administrateur gestionnaire, M. Lingongo Sopokole, représentant le secrétaire général de la Santé, a lancé officiellement, mardi à Matadi, les activités du projet pilote « Centre de santé assaini » (CSA) en RDC, en présence du ministre provincial de la Santé du Kongo Central, Florian Masaki Nzembele, et des partenaires, notamment l’OMS et l’Unicef.

Le projet Centre de santé assaini est une approche axée principalement à l’eau, la promotion des pratiques d’hygiène et d’assainissement en milieu des soins et sa phase pilote intervient premièrement dans sept provinces, dont le Kwilu, le Kongo Central, le Sud-Kivu, le Bas-Uélé, le Kasaï Oriental, la Tshopo et le Haut Lomami.

Le représentant du secrétaire général à la Santé a indiqué que ce projet constitue un outil d’amélioration de la qualité des soins dans les structures sanitaires par la sensibilisation et la redynamisation des activités de l’hygiène en milieu des soins en RDC.

Il a reconnu que ce projet, d’une grande opportunité, apportera la plus-value, citant la satisfaction du personnel de santé, l’amélioration de sa capacité à assurer la sécurité des soins, l’augmentation de l’utilisation des services de santé, la réduction des maladies nosocomiales et décès associés, la stimulation des bons comportements, l’amélioration de la pratique d’hygiène à domicile et toutes les conséquences positives.

Le directeur national de l’hygiène, le Dr Benjamin Kwengani Mavard, a noté que l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les structures de soins ont une incidence directe sur la qualité et l’accessibilité aux soins de qualité, soulignant que les services très limités (70 % en milieu urbain et 30 % en milieu rural) entrainent des lourdes conséquences, entre autres une augmentation de la morbidité et la mortalité liées aux infections nosocomiales.

Le chef de bureau de l’Unicef/Matadi, Marcel Kabeya, a relevé que les infections maternelles et néonatales restent une cause de morbidité et de décès des femmes enceintes, en post-partum et des nouveaux nés et sont également la cause primaire d’environ 3.500 décès maternels chaque année et contribuent indirectement à plus de 100.000 décès chaque année.

Il a salué le partenariat entre le gouvernement et les agences du système des Nations Unies et les partenaires bi et multilatéraux dans l’appui au programme de coopération RDC-Unicef pour la promotion de la santé en RDC.

Les représentants des confessions religieuses, le chef de division provincial et le médecin provincial de la Santé ont assisté à cette cérémonie. ACP/Mat/Wet