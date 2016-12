Lancement à Matadi des journées de santé de l’enfant

Matadi, 28 Déc. 2016 (ACP).- Les journées de santé de l’enfant (JSE) ont été lancées mardi à Matadi devant l’esplanade de l’hôpital général de référence de Kiamvu à Nzanza, par le directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé du Kongo Central, Joachim Lelo.

Ce dernier a remercié les acteurs des JSE pour leur implication aux activités, avant de noter que ces journées iront jusqu’au 30 décembre 2016. Il a donné les cibles visés par cette activité qui concerne notamment les enfants de zéro à 59 mois et les femmes enceintes devant bénéficier des interventions en vitamine A, en Mebendazole et en doses de vaccin anti tétanique, par la stratégie fixe sur une population enfantine estimée à 644.266 enfants pour la supplémentation en vitamine A, 568.022 enfants à déparasiter au Mebendazole et 5.082 enfants de zéro à 11 mois à récupérer pour n’avoir pas achevé leur calendrier vaccinal.

L’organisation de ces journées a pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité juvénile, a-t-il dit.

Le directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé a invité les parents du Kongo Central à s’engager pour la réussite de ces activités, plus précisément en accompagnant les enfants ciblés au centre de santé le plus proche de leurs résidences.

Quant au chef de division provinciale de la Santé, Dr Jacques Kimfuta Makengo a invité tous les 31 médecins chefs de zones de santé du Kongo Central à une meilleure organisation des services pour bon un rendement.

Il a rappelé la stratégie, les cibles, le nombre d’enfants pour cette opération et les objectifs visés, avant de manifester sa gratitude à l’endroit des partenaires traditionnels du secteur de la santé, notamment l’OMS, l’UNICEF et le Fonds mondial.

Le Dr Roger Bavuwu qui a représenté l’Unicef/Kongo Central s’est félicité du fait que la RDC qui est un vaste pays de l’Afrique centrale, constitue un enjeu important par son poids démographique pour l’atteinte des objectifs du développement durable des pays de la région africaine.

Les JSE, a-t-il reconnu, constituent une alternative stratégique pour accroître, améliorer et maintenir les performances des services au niveau des zones de santé. Il est aussi un moyen pour offrir un paquet d’interventions à grand impact pour la survie de l’enfant.

Il a réitéré la volonté des partenaires du secteur de santé à poursuivre leurs appuis à côté des efforts du gouvernement provincial, pour qu’ensemble avec les communautés, il soit construit un environnement en faveur des enfants.

Auparavant, M. Jean-Claudel Mwimba, représentant le maire de Matadi empêché, avait dans son mot de bienvenu remercié l’assistance et l’organisateur pour avoir associé la mairie à ces JSE avant d’évoquer l’importance du vaccin qui immunise l’enfant contre les maladies évitables par le vaccin. ACP/Zng/May