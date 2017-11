Lancement à Mbujimayi du Projet «Réduction de la vulnérabilité des adolescents aux violences et au VIH/Sida»

Mbujimayi, 10 Nov. 2017 (ACP).– Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Kasaï Oriental, Jean Pierre Mutanda Kabuya, a lancé jeudi dans la salle de spectacles de l’hôtel KABE-de-Luxe, dans la commune de Kanshi, le projet dénommé «Réduction de la vulnérabilité des adolescents et des jeunes femmes aux violences et au VIH/Sida», exécuté par SANRU avec l’appui de Fond mondial.

Pour mener à bien cette campagne, il sera utilisé l’approche «Sasa», ce qui veut dire «maintenant» pour réduire sensiblement les violences basées sur le genre, améliorer les connaissances des adolescents et jeunes femmes en matière de santé sexuelle et de reproduction ainsi qu’améliorer leur accès à des services de santé adaptés.

Trois zones de santé sont concernées par ce projet dans la province du Kasaï Oriental. Il s’agit des zones de santé de Nzaba, Kansele et Diulu où il sera essentiellement question d’impliquer toutes les couches sociales dans la dénonciation au niveau de la base, des cas de violence sexuelle basée sur le genre.

Le coût global de ce projet est évalué à 2 millions de dollars pour toute la RDC, et va durer une année. A son terme, il devra réduire la vulnérabilité des adolescents et des jeunes femmes du Kasaï Oriental contre les violences sexuelles et le VIH/Sida, comme cela a été le cas en Ouganda où des bons résultats ont été enregistrés. ACP/Mat/JGD/Fmb