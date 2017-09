Lancement des activités liées à la journée mondiale de la lutte contre la rage canine à Boma

Boma, 29 Sept. 2017 (ACP).- Le chef de bureau unique de Boma, Henri Kondi di , a lancé, jeudi dans l’enceinte de l’abattoir d’Etat dans la commune de Kabondo à Boma, les activités de la lutte contre la rage canine dans cette ville, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale contre la rage.

Le Dr Dieudonné Badibanga, chef de service parasitologie à l’Institut national des recherches biomédicales (INRB), présent à ce lancement, a relevé que d’après des études menées dans la ville-province de Kinshasa voisine à la province du Kongo central, plusieurs cas de rage sont signalés, suite à la réception de plusieurs bêtes en provenance de cette province voisine.

Pour ce faire, six sites, dont Kimpese, Matadi, MbanzaNgungu, Boma, Muanda et Kisantu, ont été choisis pour ces activités de vaccination des bêtes avec le vaccin antirabique chez les chiens, les chats et le singe.

L’inspecteur urbain de l’agriculture, Daniel KuikaTsoni, qui a reconnu l’existence de cette rage à Boma, a appelé à la population à faire vacciner gratuitement les bêtes dans les cinq sites choisis dans cette ville portuaire, notamment l’abattoir public, le bureau communal de Kabondo, de Kalamu et de Nzadi. ACP/Fng/Mat/May