Lancement des activités du mois de la femme au Kongo Central

Matadi, 09 mars 2017 (ACP).- Les activités du mois de mars dédié à la femme au Kongo Central ont été lancées par la ministre provinciale des Finances, de l’économie, du plan et du commerce, Odette Gema Diloya, représentant le gouverneur de province, mercredi en la salle Victoria à Matadi où a été célébrée la journée internationale de la femme sous le thème national « Ensemble pour la parité 50/50 à l’horizon 2030 : investissons dans le travail décent et plein emploi dans un climat de paix et d’équité ».

Mme Gema a relevé, parmi les préalables pour que les femmes atteignent la parité 50/50 dans le marché du travail en 2030, l’acquisition des compétences nécessaires pour accéder à ce marché, l’orientation vers des filières scolaires ou académiques jadis réservées aux hommes et l’adaptation aux exigences dans ce monde d’emploi.

Au sujet du processus électoral, elle a appelé les femmes du Kongo Central à s’enrôler massivement en faisant sortir leur majorité numérique afin d’obtenir des sièges à tous les niveaux, soulignant que l’objectif fixé par le gouverneur de province d’atteindre 3 millions ou plus d’enrôlés ne peut être réalisé que par les mamans et les jeunes filles qui sont en grand nombre dans la province.

Pour sa part, la ministre provinciale du Genre, famille et enfant, Thérèse Louise Mambu Nyangi, a soutenu que pour arriver à la parité 50/50, le Kongo Central en particulier doit s’investir sur l’emploi décent de la femme dans un climat de paix et d’équité sans la paix, avant renchérir que le processus d’investissement sur l’emploi décent de la femme doit commencer par l’éducation de la petite fille et la récupération de toutes les femmes analphabètes sur terrain pour une formation professionnelle et spécialisée.

Elle a toutefois estimé encore long le chemin à parcourir arriver à une société d’égalité de sexe garantissant un emploi décent aux femmes et appelé pour cela à des efforts à tous les niveaux pour s’approcher de cet idéal devenu un impératif de développement harmonieux dans un monde moderne.

Elle a demandé aux femmes du Kongo Central à se mobiliser en sensibilisant leurs pairs à l’enrôlement.

Quant au chef de division provinciale du Genre, famille et enfant du Kongo Central, Mme Didienne Bunga Kula, elle a encouragé à vulgariser la loi sur la parité, le nouveau code de la famille et les autres textes légaux au niveau des entreprises, des écoles et des instances de prise de décision pour offrir aux femmes les opportunités au même titre que les hommes pour une province émergente d’ici 2030.

Mme Bunga a évoqué les abus causés à la femme et à la jeune fille, notamment la discrimination, la violence sexuelle et des droits de la femme, les mariages forcés et d’enfant, les bas salaires, des abus sexuels ou le mauvais traitement en milieu du travail, estimant que sur les plans politique et économique, cette discrimination est encore plus visible, notamment avec le chômage qui touche la femme, les inégalités, la précarité et le travail non qualifié.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette journée du lancement officiel des activités du mois de la femme, notamment les députés et ministres provinciaux, les chefs de divisions provinciales de l’administration publique, la maire adjointe de Matadi, les membres du conseil provincial de sécurité et les responsables des organismes internationaux, des entreprises publiques et privées. ACP/FNG/Kayu/May