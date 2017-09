Lancement de la Campagne de la mise en retraite des agents et cadres de la fonction publique au Maniema

Kindu 20 sept 2017(ACP).- Le ministre de l’Agriculture et développement rural assumant l’intérim du gouverneur de province, Pierre Andala Cathy Mulingwa, a lancé officiellement mardi au Cercle de la SNCC/Kindu, la campagne de la mise en retraite des agents et cadres de la fonction publique dans la Province du Maniema, a appris l’ACP.

A cette occasion, Andala Cathy Mulingwa Pierre, a au nom du gouverneur de province, remercié tous les agents et cadres concernés par l’opération de mise en retraite pour des loyaux services rendus à la nation. Il s’agit notamment, dans un premier temps, des agents et cadres des Régies financières dont la DGI, la DGRAD et la DGDA ainsi que les agents de l’Institut National des Statistiques.

Pour Erick Mombidi, chef de la délégation venue de Kinshasa, plus de 250 milles agents ayant attend 65 ans d’âges et 35 ans des services dans la RD-Congo sont concernés par cette opération qui sera réalisée grâce au financement de la Banque Mondiale. ACP/YWM/BSG/KGD