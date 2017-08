Lancement de la campagne d’inscription massive des enfants de 6 à 7 ans à l’école primaire à Kalemie

Kalemie, 26 Août 2017 (ACP).- Le vice-gouverneur du Tanganyika, Ali Bin Omari Simukindje, a procédé vendredi au lancement de la campagne d’inscription massive des enfants filles et garçons de 6 à 7 ans à l’école primaire pour l’année scolaire 2017-2018 dans la province éducationnelle, au cours d’une cérémonie organisée à l’EP Rehema au quartier Kituku à Kalemie.

Bin Omari a appelé les parents à la disponibilité d’inscrire gratuitement à l’école tous les enfants à l’âge scolaire pour préparer leur avenir. Les responsables de l’enseignement et du comité des parents du Tanganyika, ont soutenu, favorablement cette campagne, souhaitant une meilleure rentrée scolaire pour tous ces enfants.

Plusieurs enfants avaient raté et connu un retard pour aller à l’école l’année scolaire passée à cause notamment des conflits récurrents entre Pygmées et Bantous dans les différents territoires du Tanganyika au cours de l’année scolaire 2016-2017. ACP/YWM/BSG/JGD