Lancement de la campagne des inscriptions à l’ISP/Pweto à Kilwa

Lubumbashi, 23 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre provincial de l’EPSP, Etienne Pierre Kabange Malamba, a procédé vendredi au lancement de la campagne des inscriptions à l’Institut Supérieur Pédagogique de Pweto, implanté à Kilwa pour année académique 2017-2018.

Dans son mot de circonstance, le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo, a saisi cette occasion pour remercier la population de Kilwa pour l’accueil réservé à ces hôtes qui témoignent de l’intérêt qu’il apporte à cette cérémonie du lancement officiel des inscriptions à l’ISP/Kilwa pour une durée de 15 jours. M. Mwelwa Nsambi Wa Kasongo a invité les habitants de Kilwa, chef-lieu du territoire d’envoyer leurs enfants à l’ISP en vue de lutter contre l’exode rural dans la province du Haut-Katanga.

Après l’étape de Kilwa, le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga se rendra à Pweto dans le cadre de sensibilisation des étudiants finalistes et des parents d’inscrire les enfants à l’ISP en vue de lutter contre l’analphabétisme dans cette partie du territoire.

La cérémonie de lancement des inscriptions des étudiants et étudiantes finalistes du secondaire a été rehaussée de la présence du président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des conseillers de l’Assemblée provinciale, du directeur de cabinet, des professeurs de l’université, de l’ISP et ISES de Lubumbashi et des responsables des différents instituts de l’enseignement supérieur et universitaire de Lubumbashi. ACP/Ywm/BSG/JGD