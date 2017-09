Lancement de la deuxième édition du salon de construction EXPOBETON 2017

Kinshasa, 07 sept.2017 (ACP).- Le ministre des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Thomas LuhakaLosendjola, a lancé, jeudi au Shark Club de Kinshasa, la deuxième édition de l’EXPOBETON placée cette année sous le thème « Planification et aménagement des zones industrielles et résidentielles des agglomérations urbaines congolaises : défis, enjeux et perspectives ».

Dans son mot de circonstance, le président de l’ASBL EXPOBETON, Jean BamanisaSaidi, a expliqué que ce thème principal tourne autour de la question de l’extension, de l’agrandissement des villes existantes et de la construction des nouvelles villes. Il s’agit également des questions ayant trait aux centres d’intérêt économique, aux pôles de croissance, notamment autour des zones industrielles et minières ainsi qu’autour des infrastructures de base, des facilités des services publics tels l’éducation, la santé, la mobilité, la desserte en eau et électricité, etc.

Il a annoncé que lors des travaux de ce salon qui ira jusqu’au dimanche 10 septembre prochain, les participants décideurs publics, scientifiques et autres professionnels auront l’occasion d’échanger sur les questions liées notamment les programmes de l’habitat au niveau africain et en RDC ainsi que les capacités de répondre aux besoins fonciers, en tenant compte des besoins de plus en plus exigeants des styles d’habitat, des conditions climatiques sur des espaces habitables.

D’autres réflexions porteront sur les capacités des entreprises de construction, des services publics en charge d’octroyer l’accès à l’électricité et à l’eau, avant d’évoquer d’autres relatives à la ruralisation de nos villes, les stratégies d’amélioration des zones d’habitat cas du Lualaba, les capacités des administrations locales, provinciales et nationales.

D’autres questions qui seront abordées lors de ces travaux porteront sur la capacité en ressources humaines, la sous-traitance et des questions de financement par les structures locales et internationales.

La première édition de l’EXPOBETON avait été organisée l’année dernière. ACP/FNG/Kayu/May