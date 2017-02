Lancement de la première session de formation en agriculture par la maison de l’agriculture et de l’environnement

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- La maison de l’agriculture et de l’environnement MAE/Ong a lancé lundi sa première session de formation accélérée en agriculture et environnement dans la commune de Kalamu, a annoncé le président de cette organisation M. Samy Moyo.

Selon M. Samy, cette formation sera basée sur des séances théoriques et pratiques et s’étalera sur une période de 2 semaines dans le site du plateau de Bateke où les apprenants sont initiés aux notions de l’agriculture générale, des facteurs de production agricole, des méthodes culturales, des structures du sol et son rendement, des valeurs de l’agriculture et la protection de l’environnement.

La culture des plantes à biocarburant, médicinale et à multiple usage sera de la partie notamment le jatropha pour la production du pétrole, du mazout, de l’essence et du kérosène en sa qualité de biocarburant, de savon shampoing et de lotion dans son pouvoir médicinal et cosmétique.

Le ricin qui donne le SAE à son titre de lubrifiant et traite les cheveux en tant que cosmétique et le Moringa qui a une qualité de purification d’eau et tant d’autres plantes telles que le Neem, le vetiver et l’acacia. Le président de cette organisation indique que cette formation est pratique et innovante en apprentissage des langues comme le français et le lingala avec un effectif de plus de 300 techniciens formés.

A travers la publication de son ouvrage intitulé «Agriculture d’abord», il demande aux jeunes de faire de l’agriculture leur source de développement et il invite les autorités à emboiter les pas à cette initiative pour l’intérêt de la nation. ACP/FNG/Kayu/JGD