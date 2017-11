Lancement d’un nouveau programme de stabilisation à l’Est du pays

Kinshasa, 15 Nov. 2017 (ACP).-La Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) a lancé mardi dans la plaine de la Ruzizi et les hauts et moyens plateaux de Mwenga et Uvira dans la province du Sud-Kivu, un nouveau programme de stabilisation, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie internationale d’appui en matière de sécurité.

L’information a été livrée mercredi par la porte-parole onusienne a.i, Florence Marshall, au cours de la conférence de presse hebdomadaire, précisant que ce programme et sa spécificité permettront le dialogue démocratique, grâce à un processus permanent de consultations dans les domaines de la sécurité foncière, la gouvernance, la réinsertion socioéconomique, le genre et les violences basées sur le genre.

Au total, a-t-elle dit, 114.000 personnes devraient bénéficier de retombées de ce projet destiné à identifier des solutions de paix et favoriser la stabilité des institutions et le relèvement économique de la zone.

Florence Marshall a fait remarquer que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie internationale d’appui en matière de sécurité et de stabilisation coordonnée par la MONUSCO et le programme national de stabilisation et de reconstruction STAREC, avant d’indiquer que son budget de 7 millions de dollars sera exécuté par l’ONG ALERT international en partenariat avec 9 ONG locales.

