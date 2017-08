Lancement d’un nouvel équipement automate au Centre national de transfusion sanguine

Kinshasa, 05 juillet 2017 (ACP).- Le ministre de la santé, Oly Ilunga Kalenga, a lancé samedi à Kinshasa un nouvel équipement automate COOBAS 8000 EE au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). A cette occasion, le ministre a déclaré qu’il a inscrit dans ses projets l’idée de faire basculer le ministère de la Santé dans le 3ème millénaire en modernisant le système de santé et les outils du travail dans le secteur en RDC qui a besoin de partenaires prêts à l’ accompagner.

Il a, à cet effet, insisté sur l’innovation qui offre une opportunité à se remettre en question et sur la sécurisation de la transfusion sanguine qui doit être un moteur du CNTS.

Cette sécurisation se fonde sur le code éthique qui doit régir la pratique au Centre national de transfusion sanguine où doit rayonner et se partager un type de comportement exemplaire.

Pour le directeur adjoint du CNTS, Shuli Jean baptiste, l’automate COOBAS 8000 EE est conçu pour répondre avec promptitude au besoin des structures en matière d’approvisionnement en produits sanguins sécurisés.

« A part que l’automate COOBAS 8000 est un équipement d’une technologie nouvelle utilisant le test de la quatrième génération, il permet aussi de réduire la période fenêtre de marqueur infectieux à moins de dix jours, en tant qu’un nouveau module d’immunologie à haut débit de la gamme module COOBAS, a-t-il dit« .

Le CNTS, a-t-il signalé, est le premier à l’acquérir en Afrique Subsaharien .L’automate a une forte capacité d’analyser 1200 tests pour un débit maximal soit de 300 échantillons sanguins analysés pour quatre marqueurs sérologiques, dont le VIH, l’hépatite B et C et la Syphilis. Il a affirmé qu’avec ce nouvel outil il y aura allègement de travail et que le centre sera en mesure de gérer tous les échantillons de la ville de Kinshasa même aux heures de pointe.

Le directeur expert régional Afrique Subsaharien de la firme Roche, Jean Claude Vimpy Kula, a souligné que ce système unique en Afrique Subsaharien (1er en Afrique francophone) n’est pas encore exploitéau Maghreb. Pour le directeur export diagnostics de la firme Roche,

Laurent Castaing, la santé est le cœur de métier de la firme Roche et les centres de transfusion constituent une de leurs axes stratégique qui régissent l’entreprise.

Le centre national de transfusion sanguine a été créé le 24 novembre 1999 et inauguré par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, le 28 juin 2002 avec pour mission l’amélioration des produits sanguins à céder aux malades nécessiteux, principalement les enfants de moins de cinq ans à 70%, les mères à 20% et les drépanocytaires à 5%.

Néanmoins, il reçoit aussi toute la population car tous sont potentiellement exposés à la transfusion pour diverses raisons. ACP/Fng/Bsg/May