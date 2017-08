Lancement officiel de l’enquête MICS-RDC à Kinshasa

Kinshasa, 14 Août 2017 (ACP).- Le Ministre d’Etat en charge du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé au lancement des travaux de l’enquête MICS-RDC, en vue d’avoir les prémisses pour l’exercice 2017, au cours d’une réunion du comité de pilotage de cette enquête par grappes à indicateurs multiples (MCS-RDC2017) qu’il a présidée lundi à Kinshasa. Cette réunion a regroupé les experts des ministères concernés par cette enquête dont celui de Santé publique.

Cette enquête MICS-RDC 2017 vise à produire des indicateurs sociodémographiques sur les conditions de vie des ménages sur la pauvreté, l’alphabétisation, l’éducation, la santé, la nutrition des enfants de moins de 5 ans, le logement et la possession des biens durables.

Le ministre d’Etat a fait savoir que cette enquête a la particularité de combiner avec celle sur le paludisme (la parasitémie). Selon lui, les statistiques revêtent un caractère important dans la planification du fait qu’elles assurent un meilleur développement des Etats et des entreprises, d’où, a-t-il dit, il faut détenir des statistiques fiables.

Il a fait remarquer que le gouvernement Congolais avec le concours de l’UNICEF a tenu à avoir des données fiables, en ce qui concerne la parasitémie, les femmes et les enfants sur une période de 3 à 4ans. Cette situation permet de faire une meilleure projection et de prévoir, notamment les questions des provisions en médicaments, l’éducation et la planification familiale. Il a ajouté que ces données doivent être chaque fois validées par un comité de pilotage interministériel et interservices qu’il préside.

M. Inousanafion de l’UNICEF a fait savoir que l’Institut national de la statistique (INS) procèdera en 2017 à une collecte des données sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de ladite enquête. Cette enquête sera financée par les partenaires techniques et financiers, principalement l’UNICEF, le Fonds Mondial et l’USAID.

Elle va couvrir près de 21.830 ménages et utilisera la méthode CAPI qui consiste à utiliser les téléphones androïdes et les tablettes, en vue de collecter les données sur le terrain. Les enquêteurs sont déjà en formation et l’enquête proprement dite va démarrer à Kinshasa au mois de septembre prochain et s’étalera sur une période de deux mois.

S’agissant des provinces, elle va se dérouler de novembre 2017 à Février 2018. Elle sera précédée d’une formation des enquêteurs. Dans ce cadre, un mémorandum a été signé entre l’INS et le Fonds des Nation-unies pour l’enfance au mois de mai dernier. Ce mémorandum avait établi des termes généraux et des conditions devant régir la coopération entre les parties en ce qui concerne les aspects principaux à la réalisation des objectifs de l’enquête, rappelle-t-on.

