Lancement officiel de la première session de recyclage et de formation à Kinshasa

Kinshasa, 25 mars 2017 (ACP).- Le Centre d’exercices, de recyclage et de formation (CRF) a procédé, vendredi dans la commune de Kalamu, au lancement officiel de la première session de recyclage et de formation en faveur des étudiants, fonctionnaires, enseignants, travailleurs et cadres des entreprises de la ville de Kinshasa.

Le coordonnateur du CRF, M. Delphin Mulungu a indiqué que cette session est organisée en double vacation du jour et du soir et est centrée essentiellement sur la comptabilité OHADA, le marketing, la fiscalité, la gestion des projets pour une durée de 3 mois, au terme de laquelle les lauréats seront brevetés.

Le CRF se charge des cours d’encadrement en comptabilité générale, en comptabilité analytique d’exploitation, en comptabilité des sociétés, en recherche opérationnelle, en méthodes quantitatives ainsi qu’en micro et macro économie.

Selon Delphin Mulungu, l’objectif est de renforcer les capacités scientifiques des étudiants, professeurs, agents, cadres et travailleurs de l’administration publique et des entreprises.

Le CRF, rappelle-t-on, a été créé en 2015 par les anciens étudiants de l’ISC/Gombe, de l’ISS/Kinshasa et de l’ISP/Gombe pour appuyer les enseignants à la partie pratique et à d’autres exercices pour renforcer leurs capacités scientifiques.

La direction de l’information de la jeunesse pour la visibilité sur le terrain

Le directeur chef de service à la direction de l’info/jeunesse du secrétariat général à la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, M. Pierre Lokombe Ndjongayani a invité les cadres et agents de ce service à s’investir pour une visibilité tous azimuts des activités de la jeunesse sur le terrain, au cours d’un entretien samedi avec l’ACP.

Ce dernier qui s’exprimait à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités en faveur de ses collaborateurs, les a exhortés à être à la hauteur des tâches qui leur sont dévolues conformément aux missions et objectifs de cette direction.

A cet effet, il a appelé les participants à cet atelier à une attention soutenue sur les thèmes qui leur sont proposés par des experts, notamment pour la mise à la disposition des adolescences et des jeunes d’expériences et analyses liées aux politiques et programmes des jeunes en RDC.

Pour ce faire, le directeur a demandé aux participants de mettre en place des stratégies pouvant permettre la réalisation d’un journal et d’un espace médiatique à la télévision nationale pour atteindre les adolescents et débattre de leurs problèmes.

Le directeur Pierre Lokombe Ndjongayani a cependant déploré l’insuffisance du budget alloué à sa direction et a profité de l’occasion pour lancer un appel en direction des décdideurs afin de rehausser ce budget conformément aux besoins de multiples initiatives en faveur de la jeunesse congolaise. ACP/Zng/May