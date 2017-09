Lancement officiel au Mai-Ndombe de la rentrée scolaire pour l’enseignement technique et professionnel

Inongo, 13 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre Provincial de l’Education, Antoine BONKUNDO NSEWULE a procédé mardi au lancement officiel à travers la province du mai-Ndombe de la rentrée scolaire 2017-2018 pour les établissements scolaires de l’enseignement technique et professionnel

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée dans la salle paroissiale Lingomba à Inongo, en présence des partenaires éducatifs dont les gestionnaires des écoles publiques et privées, les chefs d’établissements scolaires, les membres de l’ANAPECO, les inspecteurs de l’enseignement ainsi que plusieurs invités, M BONKUNDO a retracé les péripéties autour de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que l’enseignement technique et professionnel qui a retardé près d’une année le fonctionnement de l’enseignement technique et professionnel dans la province du Mai Ndombe avant de mettre les points sur les i par la lecture des ordonnances instituant les organigrammes et le fonctionnement des 2 enseignements.

Il a souhaité plein succès au fonctionnement de l’enseignement technique et professionnel au Mai Ndombe.

Pour sa part le chef de Division de l’ETP KABAMKA MUMWANDJO Grégoire a fait allusion aux textes légaux instituant l’enseignement technique et professionnel en RDC avant d’évoquer les causes endogènes et exogènes puisées dans le comportement et les attitudes liées aux interprétations diverses de ces textes et qui ont entravé le bon fonctionnement de l’enseignement technique et professionnel dans la province du mai- Ndombe au cours de l’année scolaire 2016 – 2017.

Il a lancé un appel à tous les partenaires éducatifs à œuvrer positivement pour l’émergence du système éducatif et doter la jeune province du Mai Ndombe des structures et cadres adéquats d’enseignements technique et formation professionnelle.

La cérémonie s'est clôturée par un cocktail servi à l'assistance.