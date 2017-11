Lancement officiel du projet d’appui à la réserve naturelle du triangle de Ngiri3 à Mbandaka

Mbandaka, 13 Nov. 2017 (ACP).- Le Gouverneur intérimaire de province de l’Equateur, Jeannine Itombi Tembele a procédé le week end au lancement officiel du projet d’appui à la réserve naturelle du triangle de Ngiri3 (RNTN) au jardin botanique d’EALA, à Mbandaka chef-lieu de province de l’Equateur

Selon Jean Claude MOYINDI, directeur national du Fond Mondial pour la nature, cette réserve a été créée pour la protection du bassin hydrographique du Congo et sa riche biodiversité. Elle contient un grand assemblage d’espèces d’importance très capitale pour la conservation incluant le chimpanzé, l’éléphant de forêt et les hippopotames partageant leurs béotiens avec d’autres espèces telles que les buffles, les sitatunga, a-t-il signalé avant de souligner qu’avec une superficie de 5.500kilometre carrée et énormes biodiversités notamment des ressources halieutiques et ornithologique ainsi que 72 villages, la RNTN est confrontée aux diverses menaces dont le braconnage, la pêche illicite, l’agriculture sur brulis influencées entre autre par le manque d’opportunités économiques, la migration incontrôlée des populations et le déficit de l’application de la loi ainsi que la pauvreté.

De son côté, Laurent NSENGA NDJIKE, responsable de WWF Equateur a noté que que bien avant sa création officielle, la RNTN et ses populations riveraines ont bénéficié de l’appui financier et technique de son organisation à travers les projets NGIRI1 et NGIRI2.

Hans GROENENDIJK, conseiller technique principal de la réserve de Ngiri a précisé que ce projet financé par KWF pour une durée de trente-six mois avec un budget de cent quatre-vingt mille dollars.

Création de site RAMSAR

A cette même occasion, il a été annoncé la création de site RAMSAR transfrontalier entre la RDC et le Congo Brazzaville ainsi que la découverte de la tubaire dans la localité de Penzele dans le territoire de Bikoro.

Un bateau médical ambulant a été remis pour administrer des soins gratuitement aux paysans éparpillés dans les différents campements le long du fleuve Congo.ACP/FNG/YWM/Wet