Lancement officiel du rapport national sur le développement humain 2016

Kinshasa, 27 Sept. 2017 (ACP).- Le gouvernement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), lancera officiellement jeudi à Kinshasa, le rapport national sur le développement humain 2016, axé sur la «Croissance inclusive, le développement durable et le défi de la décentralisation en RDC», indique un communiqué de presse du PNUD parvenu mercredi à l’ACP.

Selon la source, le rapport s’interroge sur l’inclusivité de la croissance, la durabilité du développement et la gouvernance administrative pouvant garantir le développement humain pour toutes et tous. La source signale que c’est depuis 1990 que le PNUD appuie la préparation et la publication des rapports nationaux qui présentent la situation de développement humain du pays. ACP/Ywm/Bsg/JGD