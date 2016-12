Lancement des opérations de révision du fichier  électoral dans le territoire de Kasongo

Kindu, 31 Déc. 2016 (ACP).- L’administrateur du territoire de Kasongo, Mukali Kalambo Kilala Bertin a lancé officiellement, lundi 26 décembre 2016, des opérations de révision du fichier électoral dans la cité de Kasongo, chef lieu du territoire de même nom, a appris l’ACP.

Deux centres d’inscriptions ont été ouverts sur les six initialement prévus dans cette cité où 400.000 électeurs sont attendus, sur toute l’entendue de ce territoire, selon les prévisions de la CENI/Maniema.

A cette occasion, M. Mukali Kalambo a exhorté la population de cette contrée de s’approprier ce processus pour non seulement être en possession la pièce d’identité, mais aussi pour répondre au droit civique afin de corriger les erreurs de 2006 et 2011 au Maniema qui n’avait que peu des députes nationaux et provinciaux.

Rappelons que ce lancement est le deuxième dans la province du Maniema après celui de la ville de Kindu du 15 décembre dernier. ACP/ZNG/Kgd