Lancement du programme d’intégration des réfugiés en Ethiopie

Kinshasa, 29 Nov. 2017 (FAAPA/ACP).- L’Ethiopie a lancé mercredi un programme de réponse globale aux réfugiés (CRRF) afin de permettre à ces derniers d’accéder davantage à l’emploi et à l’éducation, a annoncé un communiqué de la Commission éthiopienne de l’investissement cité par l’Agence marocaine de presse (MAP).

« Le gouvernement éthiopien mettrait tout en œuvre pour créer des opportunités d’emploi pour les réfugiés, notamment dans les zones industrielles », a indiqué le Commissaire, Fitsum Arega, faisant savoir que les autorités du pays se préparent pour construire, pour un montant de 500 millions de dollars, trois zones industrielles pour les réfugiés à Alage (centre), à Dire Dawa (est) et à Mekelle (nord).

Il a également précisé que les financements pour ce projet, qui devrait permettre de créer des emplois pour environ 30.000 réfugiés et quelque 70.000 locaux, proviendront du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de la Banque mondiale. Le pays de la Corne de l’Afrique accueille aujourd’hui environ 890.000 réfugiés, principalement du Soudan du Sud, du Soudan, de l’Erythrée et de la Somalie répartis dans 26 camps.

Au cours des dix premiers mois de 2017, l’Éthiopie a accueilli 103.263 nouveaux réfugiés dont 73.857 Sud-Soudanais. Le reste des nouveaux réfugiés sont principalement des Somaliens et des Érythréens, selon le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). ACP/BSG/Wet