Lancement du Programme National d’éducation Financière au Maniema

Kindu, 01 déc. 2017 (ACP).- Le Directeur Provincial ai de la Banque Centrale du Congo (BCC) a lancé mercredi, à Kindu, le Programme National d’Education Financière initié et appuyé par le GIZ/Kindu, une ONG allemande, dans la cadre de la coopération RDC-Allemagne, a appris vendredi de source proche de l’Ong.

Pour Pierre Gustave, l’objectif de ce programme ayant visé 200 participants dont les femmes, les jeunes et les écoliers de la ville de Kindu , est de doter la population congolaise, en général, et celle de la Province du Maniema, en particulier, des connaissances, des compétences et de la confiance pour une gestion optimale de ses finances afin d’améliorer son bien-être social d’ici 2025.

Cette formation, organisée sous forme de jeu des questions-réponses entre participants, était axée sur quatre thématiques prioritaires, à savoir l’épargne, le crédit, la gestion budgétaire et les négociations financières, a-t-on renseigné. ACP/Mat/Kgd/Kji