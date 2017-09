Lancement des travaux de réhabilitation de l’avenue Kiwele, à Lubumbashi

Lubumbashi, 24 Sept 2017 (ACP).-Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo, a procédé samedi, à Lubumbashi, au lancement des travaux de réhabilitation de l’avenue Kiwele, reliant trois des sept communes de la ville cuprifère (Lubumbashi, Kampemba et Ruashi) ; sur une longueur de 600 mètres et une largeur de 9 mètres.

Ces travaux exécutés par l’Office de voierie et drainage (OVD) et financés par le gouvernement provincial, pour une durée de 45 jours, concernent le tronçon compris entre les arrêts bus Bolloré et Néo – apostolique. Ils sont consacrés au rehaussement de la chaussée, à la construction du système de drainage et, enfin, à l’asphaltage. ACP/Ywm/Mat/Kgd