Lancement des travaux d’entretien de l’axe routier Kindu-Kasongo par L’Office de Route

Kindu 04 Fév. 2017 (ACP). – L’Office des Routes Maniema a lancé ; mercredi 01 février 2017, les travaux d’entretien de l’axe routier Kindu-Kasongo, long de 240 km, sur la RN31 sur fonds propre du gouvernement de la Province du Maniema, a appris l’ACP.

Selon le conseiller technique du gouverneur Ndakala Misenga, ces travaux consistent au remblayage, au dénivèlement, a la canalisation des eaux, a l’ensoleillement de la route et autres compactage, en vue de faciliter le ravitaillement de la ville de Kindu en produits de première nécessité et manufacturés en provenance des provinces voisines notamment l’ex Katanga, le Nord et Sud Kivu.

Il est signalé que le mauvais état de cet axe routier a justifie la suspension par des véhicules de grand tonnage en provenance des Provinces du Nord et Sud Kivu et de l’ex Katanga et a travers lesquels la ville de Kindu en particulier, et la Province du Maniema en général étaient ravitailles en produits pétroliers notamment. ACP/ZNG/Kgd