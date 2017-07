L’ancien ministre des Sports, Timothée Moleka, inhumé au cimetière de la Gombe

Kinshasa, 11 juillet 2017 (ACP).- Timothée Moleka Nzulama, ancien ministre des Sports et député national, décédé le 30 juin en Afrique du Sud, a été inhumé mardi au cimetière de la Gombe.

Rapatriée le dimanche 9 juillet et placé à la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire, dans la commune de Kasa-Vubu, sa dépouille mortelle a été exposée lundi au Palais du Peuple pour la veillée mortuaire avant d’être transportée le lendemain, en début d’après-midi pour la Cathédrale Notre Dame, dans la commune de Lingwala, où une messe de suffrage a été célébrée par le Cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa. L’officiant principal a vanté les mérites de l’illustre disparu qui « savait partager et mettre les autres en avant ». La communauté nationale et ecclésiale a bénéficié de sa dextérité et de son habilité, a-t-il dit avant de conclure que la mort existe par l’espérance de la résurrection avec le Christ. ACP/Mat/May/KJi