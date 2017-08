L’année scolaire 2017-2018 : sous le signe de la consolidation des acquis pédagogiques à l’IRS/Ngaliema

Kinshasa, 31 août 2017 (ACP) L’année scolaire 2017-2018 est placée sous le signe de la consolidation des acquis pédagogiques à l’Institut révérend Samba (IRS), situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, a indiqué jeudi à l’ACP, le préfet des Etudes de cet établissement d’enseignement conventionné protestant, Alphonse Ntambu Nkusu.

Il a précisé, à cette occasion, qu’au cours de cette année, il entend organiser régulièrement des réunions pédagogiques et des cellules de base, des visites pédagogiques et des leçons de démonstration, en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement.

L’IRS qui vise une année scolaire pleine d’activités scolaires et parascolaires en plaçant l’élève au centre du système éducatif, entend également associer les parents à toute prise de décisions pour le bon fonctionnement de l’école, a souligné le préfet Ntambu.

L’IRS a évolué, au cours de l’année scolaire 2016-2017, avec quatorze membres du personnel administratif, trente-six enseignants, dont vingt-quatre licenciés et douze gradués, et vingt classes pour une population scolaire de plus de cinq cent soixante élèves.

Outre le secondaire général, l’IRS organise trois options : Math-physique, Commerciale et administrative et Pédagogie générale. Cette école de la 15ème CBCO, membre de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), a réalisé 100% de réussites à l’Examen d’Etat, édition 2016-201, signale-t-on. ACP/FNG/Kayu/KGD