L’apport du concours d’innovation en faveur de la jeunesse congolaise, selon le ministre des PT- NTIC

Kinshasa, 30 sept. 2017 (ACP).- Le ministre des Postes, télécommunications, nouvelles technologies de l’information et de la communication (PT- NTIC), Emery Okundji Djovu, a déclaré, vendredi à l’ouverture de la 4ème édition de l‘ « Hackaton d’innovation dans les médias » que ce concours d’innovation est une grande opportunité pour la jeunesse congolaise engagée dans le secteur des médias, d’apprendre à travailler ensemble pour l’éclosion de son génie créateur au service de la transformation du paysage audiovisuel national.

La compétition qui mobilise les jeunes du 29 septembre au 1er octobre vise aussi à intensifier la culture et le goût de l’innovation auprès des participants, a dit le ministre, ajoutant que la manifestation avait pour objectif aussi de donner de la visibilité sur l’engagement de la jeunesse congolaise à éclore l’environnement des techniques de l’information et de la communication (TIC) en RDC.

Le ministre a également réaffirmé la disponibilité et l’engagement de la RDC, en tant que membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), parraine du concours, à poursuivre les efforts dans le sens de contribuer plus activement au renforcement de cette organisation pour un développement durable du secteur des TIC en Afrique.

Depuis trois ans, rappelle-t- on, l’OIF a initié le marathon de l’innovation dans les médias réunissant des journalistes, des éditeurs, des producteurs des contenus, des développeurs web, des business développeurs, des entrepreneurs, des graphistes, des designers et autres acteurs intéressés par l’innovation.

Cette initiative sert à produire et à diffuser des contenus audiovisuels valorisant le patrimoine culturel national face au contexte d’une mondialisation avec de grands groupes de communication et des géants de l’internet déversant des contenus numériques qui portent des valeurs culturelles de leurs lieux de conception et de développement souvent non pertinents.

Le ministre de la Communication et des médias salue l’initiative

Auparavant, le ministre de la Communication et des médias, Lambert Mende Omalanga, dans son mot lu par le secrétaire général, André Mutombo Mpamba, avait salué l’initiative, car, a- t- il reconnu, « l’accès à l’information est indispensable pour bâtir des sociétés du savoir plus inclusives et plus durables et aussi essentiel à la réalisation de tous les objectifs de développement durable (ODD) ».

Selon le ministre Mende Omalanga, c’est un droit fondamental qui permet aux femmes et aux hommes de comprendre et de participer à la création et au partage des connaissances pour contribuer pleinement au développement durable de la société.

Les retombées de Hackaton de Kinshasa permettront d’apporter à la RDC des innovations dans le cadre de la collecte, de traitement et de la diffusion de l’information sous toutes ses formes.

C’est en se perfectionnant que les professionnels des médias répondront dans leurs prestations à l’une des missions nobles de son ministère, a- t- il estimé.

La Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT), Africell, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’ambassade de Canada, Ln Communication, Habari RDC sont parmi les sponsors et les partenaires de l’événement. ACP/YWM/BSG/Wet