Kinshasa, 30 Janv. 2016 (ACP).- L’apport de la broncho fibroscopie dans le diagnostic des pathologies des broncho-pulmonaires, a fait l’objet d’une conférence animée par Dr Mbaki Clément chef du département de Pneumonologie de l’Hôpital provincial de référence de Kinshasa (ex maman Yemo) dont le but était de faire part d’une étude menée sur les maladies pulmonaires.

Selon José Mpiangu, Infirmier œuvrant dans le cabinet du Dr Mbaki y parlant à l’ACP, la démarche du docteur en menant cette étude qui a duré un peu plus de deux ans, était de démontrer que tous les cas présentant les signes cliniques de la tuberculose ne peuvent pas fonder le médecin à croire que le patient est nécessairement tuberculeux. Les statistiques ont prouvé que la plupart des cas déclarés tuberculeux ne les sont pas toujours.

Et même le traitement qu’on leur applique ne répond pas à leur état de santé. Il peut s’agir des cas d’autres maladies et dont les signes sont apparentés à ceux de la tuberculose.

Avec l’usage de la méthode, de la Broncho fibroscopie dans le diagnostic des pathologies des broncho-pulmonaires a prouvé que tous les patients présentant ces signes ne sont pas forcément tuberculeux. Ils peuvent être des cancéreux, des diabétiques et d’autres.

Le Dr. Mbaki, en tant que membre du comité de lutte contre la tuberculose, demande aux médecins qui reçoivent de tels cas d’approfondir leur examen.

Selon les scientifiques consultés, la méthode utilisée par le Dr. Mbaki a une meilleure rentabilité que la biopsie transbronchique et fournit des prélèvements de plus grande taille, minimisant les risques d’erreur diagnostique. Les valeurs diagnostiques sont respectivement de 88-97 % contre 26-55 % dans les lésions pulmonaires localisées et de 42-100 % contre 66-75 % dans les lésions diffuses. Les complications sont rares et le plus souvent bénignes. ACP/Kayu/Wet