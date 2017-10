L’APROMEN pour des réformes en vue de l’intégration économique en RDC

Kinshasa, 20 Oct. 2017 (ACP).- Des réformes pour la pratique rationnelle des activités de la normalisation en RDC constituent un atout essentiel dans les objectifs d’intégration économique, la modernisation et l’émergence, indique l’Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation (APROMEN), en République démocratique du Congo (RDC).

Elle l’a fait savoir au cours des activités commémoratives de la journée mondiale de la normalisation organisée jeudi à Kinshasa. Cette journée est célébrée le 14 octobre de chaque année. Le thème retenu pour cette année est : « Les normes rendent les villes plus intelligentes ».

En RDC la métrologie et la normalisation sont caractérisées en République démocratique du Congo par une législation dépassée, une pratique éparse et très faible par rapport aux besoins du pays et une absence des statistiques officielles quant à l’implémentation des normes nationales et surtout l’absence des moyens matériels et financiers adéquats.

A cet effet, la normalisation en RDC produit des effets néfastes sur l’économie nationale, régionale et internationale caractérisée par l’exportation de matières premières avec une faible valeur ajoutée ainsi que la difficulté de diversification et la compétitivité des produits et services locaux, souligne l’Association.

Selon elle, la normalisation joue un rôle d’outil d’intégration, de développement durable et de voie d’accès à la qualité des villes intelligentes. Pour y parvenir en République démocratique du Congo, l’Association recommande l’intensification des campagnes de sensibilisation, de formation et de plaidoyer sur la matière. Il s’agit également de doter la production d’un cadre légal et règlementaire cohérent basé sur les principes de consensus, de transparence, d’ouverture et de cohérence universellement reconnus.

Les caractéristiques des villes intelligentes

Dans leurs messages à la communauté mondiale, les dirigeants de l’Organisation internationale pour la normalisation(ISO), l’Union internationale des télécommunications(UIT) et la Commission électronique internationale (CEI) ont déclaré que les villes intelligentes sont caractérisées par l’approvisionnement en eau douce suffisant, l’accès universel à une énergie plus respectueuse de l’environnement, la possibilité de se déplacer efficacement d’un lieu à un autre et l’instauration d’un climat de confiance et de sécurité.

Selon ces grands organismes de normalisation au monde, la construction d’une ville intelligente est une tâche très complexe et chaque ville est confrontée à ses propres défis et met en œuvre une combinaison de solutions qui lui sont spécifiques. Ils ont estimé que les normes internationales constituent un dénominateur commun qui simplifie considérablement cette tâche. ACP/Mat/Wet