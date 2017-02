L’APROMET plaide pour  l’unité  et la stabilité  des  familles des  fonctionnaires

Kinshasa, 12 fév. 2017 (ACP).- L’ASBL « Association de Promotion du Bien-être pour Tous (APROMET) » bat depuis le 10 février à Kinshasa, une campagne pour l’unité et la stabilité des familles actives des fonctionnaires, a annoncé samedi son coordonateur, Alphonse Ntabala, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mr. Ntabala a indiqué que son association dont la célébration des mariages civils dans les 24 communes de Kinshasa se fait sous la supervision de ses services, sensibilise les fonctionnaires mariés coutumièrement à légaliser leur union auprès des officiers de l’Etat-civil et aux fiancés d’en faire autant quand ils seront mariés.

Le coordonateur de cette structure a, en outre, recommandé aux mariés et aux fiancés de la Fonction publique d’adhérer à sa structure pour suivre des conseils et des orientations nécessaires afin que leurs foyers soient stables, unis et forts. ACP/FNG/Kgd