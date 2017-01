L’arbitre assistant Olivier Safari de la RDC recule suite à l’avancée des Léopards

de l’envoyé spécial de l’ACP SIKI NTETANI MBEMBA François

Oyem, 28 janv. 2017 (ACP).- L’arbitre assistant Olivier Safari de la RDC est en train de reculer suite à la qualification de l’équipe nationale de la RDC, les Léopards, pour les quarts de finale de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football qu’organise le Gabon.

Selon les instructions de l’organisateur, plus le pays auquel appartient un officiel avance, plus celui-ci est bloqué, question de ne pas le retrouver en haut niveau avec sa propre sélection nationale. Ce ne sera donc pas une punition mais le juste respect des choses. Les plus en vue, dans ce cas, sont naturellement les arbitres dont les pays ne participent pas à la phase finale, comme le Gambien Papa Gassama ou le Sud-Africain Daniel Bennett. Pour Olivier Safari, il ne sera plus du tout retenu si les Léopards passaient en demi-finales. Déjà en quarts de finale, sa présence pose problème. Il est à rappeler qu’Olivier Safari a presté lors du premier tour de la CAN-Gabon 2017 sur le site de Franceville avec le groupe B composé de l’Algérie, du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal.

– FACHEUX INCIDENT DES GHANEENS VENDREDI SOIR AU TERRAIN D’ENTRAINEMENT A OYEM : D’abord, ils n’avaient pas pu s’embarquer jeudi dans l’avion de la CAF qui devait les amener à Oyem où est programmé le quart de finale contre les Léopards, le dimanche 29 janvier. Ce n’est que le lendemain qu’ils avaient rejoint cette ville du nord gabonais. Dans l’après-midi, une pluie s’est abattue sur le chef-lieu de la province de Woleu-Ntem. Eux devaient normalement, selon le programme établi, se retrouver à l’entraînement à 17h00′ et les Léopards à 18h00′. Les Black Stars du Ghana, arrivés en retard au terrain d’Akouakam, y sont restés jusqu’à 18h47′. Les membres de la sécurité du lieu et des horaires d’entraînement le leur ont fait savoir, selon leur devoir. Les joueurs de la RDC ont dû ronger leur frein pour s’accommoder à cette nouvelle situation.

– L’ANIMATEUR EVOLOKO A LIBREVILLE : De son vrai nom Saleh, il a rejoint la délégation des supporteurs de la RDC mercredi en fin d’après-midi au port maritime de Libreville en provenance de Kinshasa alors que ces derniers revenaient de Franceville où ils étaient allé, la veille, soutenir les Léopards contre les Eperviers du Togo, battus par 3-1, lors de la 3ème et dernière journée du groupe C. Evoloko n’avait pas pu prendre son vol Kinshasa-Libreville le lundi 16 janvier à cause du visa placé dans un passeport ayant perdu sa validité.

– PANNE DES BUS SUR LE TRAJET LIBREVILLE-OYEM : Un autocar et deux mini-bus sont pris en location pour la délégation des supporteurs de la RDC à la CAN-Gabon 2017, avec embarquement au port maritime de Libreville, direction Oyem, à 532 km de là, plus de 10h de voyage. Le départ est donné à 20h17′. Alors qu’un des mini-bus et l’autocar s’étaient déjà ébranlés, le troisième véhicule connaît une panne sèche au PK 8, sur l’une de grandes artères librevilloises. Panique à bord, bien sûr, d’autant que le conducteur qui avait été vu quelques temps auparavant à l’embarcadère s’affairer en dessous de son engin, prend un bidon pour aller s’approvisionner en carburant dans une station-service à proximité. Une jeep de la police vient aux nouvelles puis poursuit son chemin. Alerté, le conseiller Claude Philippe Pungu du ministère des Sports, chargé pour la circonstance du transport, effectue une descente à cet endroit en compagnie de Samy, un opérateur économique congolais au Gabon, pour s’enquérir de la situation exacte de 31 personnes montées à bord. Le jeune homme d’affaires prend la résolution de louer deux « cando » pour son hôtel où devront passer la nuit ses compatriotes, décidés de ne pas prendre le risque de parcourir cette longue route la nuit, en pleine forêt équatoriale. La facture sera réglée le jour suivant par un délégué du ministère des Sports, le même mini-bus ayant fait le plein de carburant a repris la route à 6h04′ pour un voyage tranquille de 9h42′. Il est à signaler toutefois qu’en restant tout de même en communication avec les deux véhicules partis en avance, était parvenue, vers 2h du matin, la nouvelle de la panne aussi de l’autocar, après avoir dépassé la cité de Ndjole, localité située à près de 269 km d’Oyem. L’attente jusque vers 6h00′ avait permis de soulager ses occupants par l’envoi du premier mini-bus pour les prendre. La délégation entière s’est reconstituée en fin d’après-midi de vendredi à Oyem.

– QUASIMENT PAS DE TERRAINS DE FOOTBALL DANS LES VILLAGES : Sur le tronçon Libreville-Oyem, parcouru de nombreuses fois, et dans quelques quartiers de Franceville ou Libreville, la capitale gabonaise, il est quasiment difficile de trouver des enfants qui s’adonnent à la pratique de ce jeu, à leurs heures perdues. Des espaces vides aménagés pour que roule le ballon rond, sont presqu’invisibles. Peut-être que les gamins sont friands d’autres disciplines sportives ou le font-ils à des endroits bien indiqués ! Alors qu’en parcourant des villages de la RDC, les rues de ses villes en général et celles de Kinshasa en particulier, le football paraît être une religion.ACP/ZNG/Kgd