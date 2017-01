L’Archevêque de Kisangani demande aux chrétiens à demeurer dans la prière pour la suite des négociations avec les acteurs politiques

Kisangani, 09 Janv. 2017 (ACP).- Mgr Marcel Utembi Tapa, Président de la conférence épiscopale du Congo (CENCO) et archevêque de Kisangani a demandé dimanche aux chrétiens de soutenir les négociations politiques du centre interdiocésain par desprière. Le prélat s’est félicité de la signature le 31 décembre dernier de l’accord politique. « La conduite de ces négociations est une mission délicat, noble et dure en même temps mais pas impossible. Grâce à l’aide inconditionnelle de Dieu et tous les chrétiens, nous avons réussi franchir la première partie et la plus grande de ces négociations », a-t-il indiqué.

Le numéro un de la CENCO a lancé un appel en faveur du soutien à cet accord souhaitant des arrangements particuliers fructueux entre les différentes parties prenantes aux dialogues au bénéfice de l’ensemble de la population congolaise. ACP/Kayu/Wet