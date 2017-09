L’artiste musicien “Maître Gims” en concert samedi au Shark Club de Kinshasa

Kinshasa, 14 sept. 2017 (ACP).- Le responsable de « Big Event », Djo Moupondo , a animé jeudi à Kinshasa une conférence de presse d’avant concert au cours de laquelle il a présenté l’artiste musicien Gandhi Djuna mieux connu sous le nom de « Maître Gims », appelé à se produire samedi, au Shark Club, dans la commune de Gombe.

L’objectif de cette production, a-t-il affirmé, est de mettre les congolais dans la joie et de mettre notre musique en avant, ajoutant « qu’ensemble qu’on peut faire beaucoup de choses ». Il a, par ailleurs, remercié Maître Gims d’avoir répondu à son invitation.

Maïtre Gims a, pour sa part, remercié le peuple congolais pour tout l’amour lui exprimé depuis son arrivée à Kinshasa. « Je suis ému que les Congolais se mobilisent pour moi. L’accueil à l’aéroport, je ne m’y attendais pas. Le carnaval sur les rues de Kinshasa, encore un moment magique. Ils sont de millions qui me portent dans leurs cœurs. D’ailleurs, c’est grâce à eux que je suis aujourd’hui plus fort. Pour le Congo, je vais tout donner», a-t-il déclaré.

Né à Kinshasa, il est reconnu comme le principal membre du Groupe de rap Sexion d’Assaut. Il est issu d’une famille des musiciens : son père Djanana Djuna était chanteur au sein du groupe Viva La Musica de Papa Wemba et ses trois frères sont aujourd’hui rappeurs.

La discographie de Maître Gims se résume en 2 albums studio, 2 rééditions, 2 compilations et un EP, pour un total de plus de deux millions de vente. Durant sa carrière, il a obtenu 6 disques d’or, 4 de platine, etc.ACP/FNG/Kayu/Wet