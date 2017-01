L’AS Bantous termine la phase aller par une défaite face à Olympique (0-1) à l’EUFMAYI :

Mbuji-Mayi, 26 janv. 2017 (ACP).- L’AS Bantous a terminé la phase aller du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Mbuji-Mayi (EUFMAYI) par une défaite face à Olympique de Mbuji-Mayi sur le score de 0-1, mardi au stade de Tshikisha.

Auteur d’un parcours parfait en 14 sorties dont autant de victoires, les noir-blanc-rouge de la capitale du diamant industriel n’ont pas pu terminer la première manche en beauté. Ils ont encaissé une courte défaite qui a laissé un goût amer dans le chef des supporters venus en grand nombre au stade de Tshikisha d’où ils sont repartis bredouille, alors qu’ils s’y sont amenés avec des rameaux.

L’unique but de la partie a été l’œuvre de Gauthier Kalunga dans les arrêts de jeu (90’+3) sur une balle de corner. L’AS Bantous a terminé cette première manche du championnat en tête de classement avec 42 points en dépit de cette défaite et quels que soient les résultats de ses poursuivants V. Club, US Kasaï et Olympique de Mbuji-Mayi. ACP/Kayu/May