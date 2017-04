Kinshasa, 03 avril 2017 (ACP).- Les leaders des 4 espaces linguistiques (lingala, kikongo, swahili et tshiluba), réunis au sein de l’ASBL « Congo Uni », invitent le peuple congolais à préserver la paix et la cohésion nationale, en attendant l’adresse à la nation du Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Le président de cette structure, Athigo Lofimbo, qui a lancé cet appel lors d’un entretien lundi avec l’ACP, a exhorté les Congolais à préserver l’unité nationale et à dire non aux actes de vandalisme. « Soyons patients, attendons l’adresse du Chef de l’Etat. Prions tous pour que Dieu comble le Chef de l’Etat de la sagesse de Salomon, afin de répondre aux préoccupations des Congolais », a-t-il dit.

Il a déploré la résurgence des groupes armés dans l’Est du pays, de la milice Kamwina Nsapu dans l’espace kasaien ainsi que les atrocités dans le Kongo Central provoquées par le conflit au sein du mouvement politico-religieux « Bundu dia Mayala » (BDM).

M. Lofimbo a, par ailleurs, remercié le Chef de l’Etat d’avoir initié le dialogue de la cité de l’Union Africaine et les pourparlers du Centre interdiocésain de la CENCO dans le but de rechercher la cohésion nationale et la paix, lui exhortant à trouver des solutions pertinentes au social de la population.

Pour lui, la violence ne peut que retarder davantage la résolution des problèmes sus-évoqués et éloigner davantage l’organisation des élections dans les délais prévus.

« Tous à l’unisson, rejetons ce qui nous divise, privilégions ce qui nous rassemble et nous unit pour protéger la terre de nos ancêtres », a déclaré Athigo Lofimbo, soulignant que son ASBL est disposée à offrir ses bons offices pour des contacts et des concertations entre Congolais au sein de la grande famille des quatre espaces linguistiques. ACP/Kayu/Wet