L’ASBL HONLEX.61 se souvient de l’évasion de Patrice Emery Lumumba

Kinshasa, 27 Nov. 2017 (ACP).- Le président de l’ASBL « Hommage aux nationalistes Lumumbistes exécutés en 1961 » (HONLEX.61), Jean Paul Kasende s’est souvenu, lundi, de l’évasion du héros national Patrice Emery Lumumba, à l’occasion du 57ème anniversaire de cet événement qui s’est produit en sa résidence de la Gombe, à Kinshasa où il avait été assigné à résidence en 1960.

M. Jean Paul Kasende qui a déposé une gerbe de fleurs au monument de Lumumba à l’Echangeur de Limete, en présence des membres de famille biologique du héros national, a souligné l’importance de commémorer cet événement inoubliable qui marque l’histoire de notre pays mais que les gens ont tendance à ignorer.

Selon lui, Patrice Emery Lumuba fut un grand trésor pour la RDC et reconnu comme étant héros dans 36 pays africains et américains. « Notre pays a donné naissance à un grand homme politique qui représente, même après sa mort, l’espoir de la survie du peuple africain en général et congolais en particulier », a-t-il déclaré soutenant que Lumumba s’est sacrifié en mettant tout de côté pour pouvoir libérer sa nation.

Le président de HONLEX.61 a profité de cette occasion pour inviter la jeunesse à connaitre l’histoire de la RDC à travers son héros. Il a déploré la négligence de cette journée par les acteurs politiques congolais qui se prévalent lumumbiste et qui n’attendent que la date du 17 janvier pour s’accrocher derrière les manifestations organisées en sa mémoire par le pouvoir au profit de leur visibilité, avant d’exprimer le souci de voir « tout Congolais reconnaitre la souffrance de Lumumba pour qu’un jour chacun de nous s’imprègne de son combat ».

C’est depuis 30 ans que cette ASBL, créée le 18 janvier 1988 en Europe, rend hommage à Patrice Emery Lumumba. Elle prévoit de célébrer le 01er décembre prochain le 57ème anniversaire de son arrestation. Le président de cette structure a saisi l’occasion pour commémorer également le 27 novembre, l’anniversaire de naissance M’Zee Laurent Désiré Kabila. ACP/Fng/YWM/May