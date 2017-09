L’asbl Ymca-Ywca condamne la spoliation de ses biens au Kongo Central

Kinshasa, le 16 septembre 2017 (ACP).– Le coordonateur du cabinet du président du comité exécutif national de l’asbl Union chrétienne des jeunes gens et Union chrétienne féminine (Ymca-Ywca ), Mayulu Mayama, a dénoncé, samedi, au cours d’un point presse la spoliation de son patrimoine basé dans la ville de Matadi ,chef-lieu de la province du Kongo Central.

Selon M. Mayulu, l’ancienne présidente provinciale de l’YMCA-YWCA , Rita Mbati Moyo, responsable de l’hypothèque d’un immeuble auprès des services provinciaux de l’urbanisme et Habitat, en complicité avec d’anciens dirigeants du Comité national de réconciliation et réhabilitation (CNRR) a été suspendue , justifiant cette suspension par le fait que l’Ymca-Ywca est une association œcuménique internationale installée au pays pour l’encadrement de la jeunesse vulnérable depuis l’époque coloniale. D’où la stricte interdiction de vente des biens de cette structure par une autorité du groupe.

« L’Etat congolais n’y a donné aucune brique et jusqu’à 1966 , cette association œcuménique internationale s’occupait du social et d’autres activités humanitaires et philanthropiques avant la création du ministère des Affaires sociales pour y poursuivre les mêmes activités dans ses installations », a-t-il révélé, avant d’ajouter que les démarches sont en cours pour récupérer ce patrimoine avec l’aval des ministères de la jeunesse et de la justice.

Il a aussi souligné que tout le désordre orchestré autour de ce problème, après l’Assemblée générale de l’association, résulte des positions divergentes internes où les uns militent pour la spoliation du patrimoine et les autres luttent pour sa récupération et la relance des activités de l’association. ACP/FNG/BSG/Kgd