L’Assemblée provinciale Kinshasa désormais dotée de son propre siège

Kinshasa, 29 Juin 2017 (ACP).- Le vice-ministre des Finances, Jean François Mukuna a inauguré jeudi, le nouveau bâtiment qui abrite désormais le siège de l’Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), situé sur l’avenue Colonel Ebeya, en présence notamment de l’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Ouvret Barthe.

François Mukuna, a indiqué que cette réalisation est le fruit d’un long processus qui a commencé en 2010 par la signature d’une convention entre l’exécutif national et le Fonds européen pour le développement (FED).

Selon lui, la décentralisation a l’avantage notamment de rapprocher la population pour une prise de décisions responsables. Pour cela, elle a besoin des ressources financières et humaines, a-t-il souligné, avant d’exhorter les Congolais à se l’approprier et à poursuivre sans relâche, à soutenir la bonne gouvernance et à poursuivre les reformes des finances.

L’ambassadeur de l’UE M. Ouvret Barthe a quant à lui salué le partenariat entre le gouvernement de la RDC et l’UE qui a financé les travaux de construction dudit bâtiment à hauteur d’un million cinq cent trente trois euros, et son équipement tant en outils informatiques qu’en mobiliers de bureau. Il a indiqué que la construction de ce bâtiment est une preuve que malgré de nombreux défis politiques auxquels la RDC fait face, le pays reste déterminé dans ses efforts de rendre la décentralisation effective.

Auparavant, le président de cet organe délibérant, Roger Nsingi Mbemba avait affirmé que l’acquisition de ce bâtiment marque un tournant décisif pour l’Assemblée provinciale qui cesse avec son identité de «sans domicile fixe». Il a situé cette acquisition dans le cadre du Programme d’appui aux parlements (PAP) financé en RDC par l’UE. L’immeuble abrite tous les services de l’Assemblée hier éparpillés sur plusieurs sites.

M. Nsingi n’a pas manqué de mettre un accent particulier sur le partenariat actif existant entre la ville de Kinshasa et l’UE dont l’accompagnement a été d’un apport important dans la concrétisation de ce projet, avant d’évaluer le cout du PAP à 15 millions d’euros en six ans. ACP/Kayu/BSG/JGD