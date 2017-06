L’association de bouhers décrète une grève de sept(7) jours suite à l’assassinat de deux de leurs membres

Bunia, 28 Juin 2017 (ACP).- L’association de bouchers de Bunia a décrété depuis mercredi une grève de sept jours pour protester contre l’assassinant de deux jeunes dont les corps ont été retrouvés vendredi dernier dans la rivière Mpoyi au sud de la ville de Bunia indique une source proche de cette structure.

Selon cette source, c’est une manière pour eux d’exprimer leur ras-le bol auprès des autorités compétentes par rapport à la récurrence des tueries enregistrées sur les éleveurs œuvrant au niveau de la plaine du lac Albert orchestrés par la milice de FRPI.

Pour sa part l’inspecteur provincial de l’agriculture, pêche et élevage en Ituri Lokadi Vonda a appelé les bouchers de la ville de Bunia à l’apaisement et à regagner leurs boucheries étant donné que ce mouvement d’humeur risque de pénaliser les consommateurs à cause de la rareté de viandes. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI