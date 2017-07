L’attaquant Adeba Bosekwa de l’US Kinkole dans le viseur de Nourdine AC à l’EUFKIN-Plateau

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP).- Nourdine AC, champion de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Plateau, édition 2016-2017, a sollicité le transfert de l’avant-centre de l’US Kinkole, Adela Bosekwa, a révélé lundi à l’ACP le secrétaire sportif de Nourdine AC.

Le joueur Adeba Bosekwa avait permis à l’US Kinkole de prendre le dessus sur Nourdine AC (2-1), lors de la 38ème et dernière journée du dernier championnat de division I de l’EUFKIN-Plateau, en inscrivant le 2ème but après avoir semé deux défenseurs et le gardien de but. Ce haut fait a marqué le staff technique de Nourdine AC qui s’est résolu de le compter dans son effectif la saison prochaine.

Selon le secrétaire sportif de Nourdine AC, Adeba Bosekwa a attiré son attention par sa technique individuelle et sa créativité qui l’ont distingué d’autres joueurs au cours de différentes rencontres du dernier championnat. Avec lui, a-t-il poursuivi, l’ossature de notre équipe sera assez étoffée pour affronter le championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), la saison prochaine.

ACP/Kayu