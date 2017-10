L’attaquant Christian Bongolanga de Kada Sport remercie ses autorités pour son transfère à l’AC Rangers

Kinshasa, 18 octobre 2017 (ACP).- L’attaquant Christian Bongolanga de Kada Sport, équipe évoluant en 1ère division de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Tshangu, a remercié mercredi, au cours d’un entretien avec l’ACP, les dirigeants de son équipe pour son transfère à l’AC Rangers qui évolue à l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Christian Bongolanga a indiqué que son transfère est le résultat d’un effort consenti durant plusieurs années dans l’équipe de Kada Sport. « Ma détermination, ma discipline et mon assiduité ont concouru pour qu’aujourd’hui mon club jouisse du fruit de mon travail ; ceci a stimulé mes dirigeants et mon entraîneur à ne pas hésiter de me libérer pour aller évoluer ailleurs. Voila pourquoi je leur témoigne toute ma gratitude » souligne-t-il. Ce dernier a exhorté ses amis qui sont restés, d’œuvrer pour l’émergence de l’équipe.

Elu meilleur joueur de son club la saison dernière, ce jeune aillié gauche de 19 ans, a affirmé continuer de travailler d’arrache pied afin de s’améliorer chaque jours d’avantage, et de défendre valablement les couleurs de Kada Sport au sein de son nouveau club Rangers. ACP/Kayu/BSG/KGD