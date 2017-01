L’attaquant congolais Junior Kabananga parmi les hommes du match de la CAN 2017

Kinshasa, 26 janv. 2017 (ACP).- L’attaquant congolais Junior Kabananga Kalonji figure parmi les hommes du match de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) se déroulant au Gabon.

Selon les statistiques rendues publiques par la Confédération africaine de football (CAF), Junior Kabananga a obtenu ce statut lors du match Togo-RDC du mardi 24 janvier à Port-Gentil, comptant pour la 3ème et dernière journée du groupe C de la phase de poules.

Il pointe en première position au classement des buteurs avec 3 réalisations (1 contre le Maroc, 1 contre la Côte d’Ivoire et contre le Togo), devant Riyad Mahrez, Islam Slimani (Algérie), Pierre-Eymerick Aubameyang (Gabon) déjà éliminés, Sadio Mane (Sénégal) et Naïm Sliti (Tunisie), 2 buts chacun. Les deux derniers restent en course puisque le Sénégal et la Tunisie ont qualifiés aussi pour les quarts de finale.

La RDC possède la meilleure attaque de la phase de groupes avec 6 buts sur les 52 buts marqués au cours de la première phase de la CAN 2017 dont 11 en groupe A, 21 en groupe B, 14 en groupe C et 6 en groupe D. Elle devance l’Algérie 5 buts, le Burkina Faso, le Maroc et le Zimbabwe 4 buts, le Cameroun 3 buts, le Mali et l’Ouganda 1 but chacun.

Les Pharaons d’Egypte ont enlevé la palme de meilleure défense avec zéro but devant le Ghana (1 but), le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Mali, le Maroc, le Sénégal (2 buts), la Côte d’Ivoire, l’Ouganda, RDC (3 buts), la Guinée Bissau, Tunisie (5 buts), l’Algérie, le Togo (6 buts), le Zimbabwe (8 buts).

L’Algérien Aîssa Mandi et le Bissau-guinéen Rudinilson Silva ont marqué contre leur camp respectivement face à la Tunisie et au Burkina Faso. Ci-après les buts et les buteurs lors de la phase de groupes: 52 buts (moyenne : 2,1 but par match), Groupe A : 11 buts, Groupe B : 21 buts, Groupe C : 14 buts, Groupe D : 6 buts ; classement des attaques : 6 buts : RD Congo, Sénégal, Tunisie ; 5 buts : Algérie; 4 buts : Burkina Faso, Maroc, Zimbabwe; 3 buts : Cameroun ; 2 buts : Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Togo ; 1 but : Mali, Ouganda. ; classement des buteurs : 3 buts : Junior Kabananga (RDC), 2 buts : Riyad Mahrez, Islam Slimani (Algérie), Pierre-Eymerick Aubameyang (Gabon), Sadio Mane (Sénégal), Naïm Sliti (Tunisie), 1 but : Sofiane Hanni (Algérie), Issoufou Dayo, Préjuce Nakoulma, Bertrand Traoré (Burkina Faso), Benjamin Moukandjo, Michael Ngadeu, Sébastien Siani (Cameroun), Wilfried Bony, Geoffroy Serey Dié (Côte d’Ivoire), Abdalla El Saïd, Mohamed Salah (Egypte), André Ayew, Asamoah Gyan (Ghana), Piqueti, Juary Soares (Guinée Bissau), Yves Bissouma (Mali), Karim Alioui, Aziz Bouhaddouz, Youssef En-Nesyri, Ghanem Saïss (Maroc), Faruku Miya (Ouganda), Neeskens Kebano, Paul José M’Poku, Firmin Mubele (RD Congo), Pape Kouly Diop, Kara Mbodji, Henri Saivet, Moussa Sow (Sénégal), Matthieu Dossevi, Kodjo Fo-Doh Laba (Togo), Wahbi Khazri, Yassine Khenissi, Youssef Msakni (Tunisie), Kudakwashe Mahachi, Nyasha Mushekwi, Knowledge Musona, Tendai Ndoro (Zimbabwe) ; penalties : Mushekwi (Zimbabwe) contre l’Algérie, Sadio Mane (Sénégal) contre la Tunisie, André Ayew (Ghana), contre l’Ouganda

Pierre-Eymerick Aubameyang (Gabon) contre le Burkina Faso, Naïm Sliti (Tunisie) contre l’Algérie Wahbi Khazri (Tunisie) contre le Zimbabwe. ACP/Kayu/May