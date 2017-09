L’attaque de la RTNC en 2013 a été préparée par le prophète Mukungubila, selon le ministère public

Kinshasa, 22 sept. 2017 (ACP).- Le ministère public a déclaré vendredi que l’attaque de la Radio télévision nationale congolaise(RTNC) a été préparée depuis longtemps par le prophète Mukungubila et ses adeptes.

Il l’a dit au cours d’une audience du tribunal militaire de garnison de la Gombe, tenue en chambre foraine, à la prison militaire de Ndolo, dans l’affaire ministère public contre les prévenus précités et consorts accusés de participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, incendie, séquestration, coups et blessures simples.

L’organe de la loi a soutenu que les procès-verbaux renseignent, à cet effet, la tenue des réunions les 25 et 26 décembre 2013, au domicile du prophète Mukungubila, relatives à la rédaction du mémorandum, du projet de société, du rôle que devra jouer chaque adepte, ainsi que du partage de responsabilités entre-eux.

Par ailleurs, a-t-il révélé, l’ évangéliste Matthieu Musapi, numero 2 de l’ église, avait confié au prévenu Mawonda Kahungu et aux autres la tâche d’occuper de force les installations de la RTNC, en immobilisant les opérateurs de prise de vue, après avoir désarmé la garde présidentielle, dans le but de faire passer le message de prise de pouvoir par le prophète Mukungubila, avant d’ajouter qu’il y a eu partage de responsabilités dans l’organisation simultanée des attaques à l’aéroport, à l’ Etat major des FARDC et la RTNC.

La défense s’est étonné que son client qui n’a aucune formation militaire et est incapable de manier une arme puisse participer à l’attaque des installations de la RTNC et maîtriser les militaires de la garde républicaine, tout en soulignant que son client ne reconnaît pas les procès-verbaux dont l’organe de la loi tire son argumentaire.

Elle a, par ailleurs, sollicité au tribunal la descente sur le lieu pour bien comprendre la vérité des faits au lieu de se fier aux procès-verbaux du dossier.

La prochaine audience est fixée à la huitaine. ACP/Mat/Wet